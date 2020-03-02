Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,2320 liradan, avro 6,8850 liradan haftaya başladı.
02.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,2320 liradan, avro 6,8850 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 6,2300 liradan alınan dolar, 6,2320 liradan satılıyor. 6,8830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8850 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2330 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8450 lira olmuştu.
Kaynak: AA