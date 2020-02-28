Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,2340 liradan, avro 6,8590 liradan güne başladı.
28.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,2340 liradan, avro 6,8590 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,2320 liradan alınan dolar, 6,2340 liradan satılıyor. 6,8570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8590 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1720 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7760 lira olmuştu.
Kaynak: AA