Haberler » Ekonomi » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Ekonomi

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2340 liradan, avro 6,8590 liradan güne başladı.

28.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 6,2340 liradan, avro 6,8590 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,2320 liradan alınan dolar, 6,2340 liradan satılıyor. 6,8570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8590 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1720 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7760 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler