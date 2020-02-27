Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1630 liradan, avro 6,7260 liradan güne başladı.
27.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1630 liradan, avro 6,7260 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1610 liradan alınan dolar, 6,1630 liradan satılıyor. 6,7240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7260 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1580 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6950 lira olmuştu.
Kaynak: AA