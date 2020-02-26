Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1560 liradan, avro 6,6960 liradan güne başladı.
26.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1560 liradan, avro 6,6960 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1540 liradan alınan dolar, 6,1560 liradan satılıyor. 6,6940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6960 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1320 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6490 lira olmuştu.
Kaynak: AA