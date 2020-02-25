Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1200 liradan, avro 6,6420 liradan güne başladı.
25.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1200 liradan, avro 6,6420 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1180 liradan alınan dolar, 6,1200 liradan satılıyor. 6,6400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1590 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6650 lira olmuştu.
Kaynak: AA