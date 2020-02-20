Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0920 liradan, avro 6,5780 liradan güne başladı.
20.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0920 liradan, avro 6,5780 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0900 liradan alınan dolar, 6,0920 liradan satılıyor. 6,5760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5590 lira olmuştu.
Kaynak: AA