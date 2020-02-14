Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0500 liradan, avro 6,5560 liradan güne başladı.
14.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0500 liradan, avro 6,5560 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0480 liradan alınan dolar, 6,0500 liradan satılıyor. 6,5540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5560 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0600 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5750 lira olmuştu.
Kaynak: AA