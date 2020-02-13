Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0500 liradan, avro 6,5850 liradan güne başladı.
13.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0500 liradan, avro 6,5850 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0480 liradan alınan dolar, 6,0500 liradan satılıyor. 6,5830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5850 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0370 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5830 lira olmuştu.
Kaynak: AA