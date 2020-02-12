Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0250 liradan, avro 6,5770 liradan güne başladı.
12.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0250 liradan, avro 6,5770 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0230 liradan alınan dolar, 6,0250 liradan satılıyor. 6,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5770 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0250 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5720 lira olmuştu.
Kaynak: AA