Haberler » Ekonomi » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Ekonomi

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0250 liradan, avro 6,5770 liradan güne başladı.

12.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 6,0250 liradan, avro 6,5770 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 6,0230 liradan alınan dolar, 6,0250 liradan satılıyor. 6,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5770 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0250 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5720 lira olmuştu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler