Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9880 liradan, avro 6,5630 liradan haftaya başladı.
10.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9880 liradan, avro 6,5630 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9860 liradan alınan dolar, 5,9880 liradan satılıyor. 6,5610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5630 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5650 lira olmuştu.
Kaynak: AA