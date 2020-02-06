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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9850 liradan, avro 6,5870 liradan güne başladı.

06.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,9850 liradan, avro 6,5870 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,9830 liradan alınan dolar, 5,9850 liradan satılıyor. 6,5850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5870 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9830 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5880 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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