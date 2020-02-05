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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9830 liradan, avro 6,6050 liradan güne başladı.

05.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:06
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,9830 liradan, avro 6,6050 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,9810 liradan alınan dolar, 5,9830 liradan satılıyor. 6,6030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6050 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9810 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6070 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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