Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9850 liradan, avro 6,6200 liradan güne başladı.
04.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9850 liradan, avro 6,6200 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9830 liradan alınan dolar, 5,9850 liradan satılıyor. 6,6180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9860 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6230 lira olmuştu.
Kaynak: AA