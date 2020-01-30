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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9680 liradan, avro 6,5760 liradan güne başladı.

30.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,9680 liradan, avro 6,5760 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,9660 liradan alınan dolar, 5,9680 liradan satılıyor. 6,5740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5760 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9600 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5550 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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