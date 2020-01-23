Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9290 liradan, avro 6,5710 liradan güne başladı.
23.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9290 liradan, avro 6,5710 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9270 liradan alınan dolar, 5,9290 liradan satılıyor. 6,5690 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5710 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9210 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5660 lira olmuştu.
Kaynak: AA