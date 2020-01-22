Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9400 liradan, avro 6,5850 liradan güne başladı.
22.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9400 liradan, avro 6,5850 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9380 liradan alınan dolar, 5,9400 liradan satılıyor. 6,5830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5850 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9320 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5920 lira olmuştu.
Kaynak: AA