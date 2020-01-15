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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8870 liradan, avro 6,5570 liradan güne başladı.

15.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,8870 liradan, avro 6,5570 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,8850 liradan alınan dolar, 5,8870 liradan satılıyor. 6,5550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5570 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8840 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5390 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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