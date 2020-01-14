Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8780 liradan, avro 6,5480 liradan güne başladı.
14.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8780 liradan, avro 6,5480 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8760 liradan alınan dolar, 5,8780 liradan satılıyor. 6,5460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5480 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8730 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5290 lira olmuştu.
Kaynak: AA