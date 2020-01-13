Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8720 liradan, avro 6,5370 liradan haftaya başladı.
13.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8720 liradan, avro 6,5370 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8700 liradan alınan dolar, 5,8720 liradan satılıyor. 6,5350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5370 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5200 lira olmuştu.
Kaynak: AA