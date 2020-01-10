Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8780 liradan, avro 6,5320 liradan güne başladı.
10.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8780 liradan, avro 6,5320 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8760 liradan alınan dolar, 5,8780 liradan satılıyor. 6,5300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5320 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,8810 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5330 lira olmuştu.
Kaynak: AA