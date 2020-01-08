Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9770 liradan, avro 6,6640 liradan güne başladı.
08.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9770 liradan, avro 6,6640 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9750 liradan alınan dolar, 5,9770 liradan satılıyor. 6,6620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6640 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,9750 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6640 lira olmuştu.
Kaynak: AA