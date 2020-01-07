Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9570 liradan, avro 6,6650 liradan güne başladı.
07.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9570 liradan, avro 6,6650 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9550 liradan alınan dolar, 5,9570 liradan satılıyor. 6,6630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6650 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,9740 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6860 lira olmuştu.
Kaynak: AA