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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9740 liradan, avro 6,6700 liradan haftaya başladı.

06.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:06
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,9740 liradan, avro 6,6700 liradan haftaya başladı.


Kapalıçarşı'da 5,9720 liradan alınan dolar, 5,9740 liradan satılıyor. 6,6680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6700 lira olarak belirlendi.


Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9750 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6610 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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