Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9620 liradan, avro 6,6590 liradan güne başladı.
03.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9620 liradan, avro 6,6590 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9600 liradan alınan dolar, 5,9620 liradan satılıyor. 6,6570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6590 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9570 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6630 lira olmuştu.
Kaynak: AA