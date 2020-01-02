Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9500 liradan, avro 6,6710 liradan yeni yıla başladı.
02.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9500 liradan, avro 6,6710 liradan yeni yıla başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9480 liradan alınan dolar, 5,9500 liradan satılıyor. 6,6690 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6710 lira olarak belirlendi.
Salı günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9500 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6820 lira olmuştu.
Kaynak: AA