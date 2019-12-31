Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9490 liradan, avro 6,6680 liradan güne başladı.
31.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9490 liradan, avro 6,6680 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9470 liradan alınan dolar, 5,9490 liradan satılıyor. 6,6660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6680 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9430 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6530 lira olmuştu.
Kaynak: AA