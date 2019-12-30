Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9450 liradan, avro 6,6610 liradan haftaya başladı.
30.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9450 liradan, avro 6,6610 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9430 liradan alınan dolar, 5,9450 liradan satılıyor. 6,6590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6610 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6460 lira olmuştu.
Kaynak: AA