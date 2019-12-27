Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9420 liradan, avro 6,6070 liradan güne başladı.
27.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9420 liradan, avro 6,6070 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9400 liradan alınan dolar, 5,9420 liradan satılıyor. 6,6050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9350 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5870 lira olmuştu.
Kaynak: AA