Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9390 liradan, avro 6,5920 liradan güne başladı.
26.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9390 liradan, avro 6,5920 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9370 liradan alınan dolar, 5,9390 liradan satılıyor. 6,5900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5920 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9390 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5890 lira olmuştu.
Kaynak: AA