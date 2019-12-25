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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9470 liradan, avro 6,5990 liradan güne başladı.

25.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,9470 liradan, avro 6,5990 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,9450 liradan alınan dolar, 5,9470 liradan satılıyor. 6,5970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5990 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9480 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5980 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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