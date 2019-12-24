Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9410 liradan, avro 6,5940 liradan güne başladı.
24.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9410 liradan, avro 6,5940 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9390 liradan alınan dolar, 5,9410 liradan satılıyor. 6,5920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5940 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9480 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5990 lira olmuştu.
Kaynak: AA