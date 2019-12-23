Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9370 liradan, avro 6,5870 liradan haftaya başladı.
23.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9370 liradan, avro 6,5870 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9350 liradan alınan dolar, 5,9370 liradan satılıyor. 6,5850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5870 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9390 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5860 lira olmuştu.
Kaynak: AA