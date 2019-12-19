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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9290 liradan, avro 6,6010 liradan güne başladı.

19.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,9290 liradan, avro 6,6010 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,9270 liradan alınan dolar, 5,9290 liradan satılıyor. 6,5990 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6010 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9130 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5770 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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