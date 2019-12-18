Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8960 liradan, avro 6,5660 liradan güne başladı.
18.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8960 liradan, avro 6,5660 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8940 liradan alınan dolar, 5,8960 liradan satılıyor. 6,5640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5660 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8800 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5570 lira olmuştu.
Kaynak: AA