Haberler » Ekonomi » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Ekonomi

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8530 liradan, avro 6,5270 liradan güne başladı.

17.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,8530 liradan, avro 6,5270 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,8510 liradan alınan dolar, 5,8530 liradan satılıyor. 6,5250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5270 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8520 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5280 lira olmuştu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler