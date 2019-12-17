Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8530 liradan, avro 6,5270 liradan güne başladı.
17.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8530 liradan, avro 6,5270 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8510 liradan alınan dolar, 5,8530 liradan satılıyor. 6,5250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5270 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8520 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5280 lira olmuştu.
Kaynak: AA