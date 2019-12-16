Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8250 liradan, avro 6,4880 liradan haftaya başladı.
16.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8250 liradan, avro 6,4880 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8230 liradan alınan dolar, 5,8250 liradan satılıyor. 6,4860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4880 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8050 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4860 lira olmuştu.
Kaynak: AA