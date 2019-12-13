Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7840 liradan, avro 6,4640 liradan güne başladı.
13.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7840 liradan, avro 6,4640 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7820 liradan alınan dolar, 5,7840 liradan satılıyor. 6,4620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4640 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4450 lira olmuştu.
Kaynak: AA