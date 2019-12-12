Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8060 liradan, avro 6,4740 liradan güne başladı.
12.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8060 liradan, avro 6,4740 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8040 liradan alınan dolar, 5,8060 liradan satılıyor. 6,4720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4740 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8070 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4410 lira olmuştu.
Kaynak: AA