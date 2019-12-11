Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8090 liradan, avro 6,4420 liradan güne başladı.
11.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8090 liradan, avro 6,4420 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8070 liradan alınan dolar, 5,8090 liradan satılıyor. 6,4400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8040 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4340 lira olmuştu.
Kaynak: AA