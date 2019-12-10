Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8120 liradan, avro 6,4330 liradan güne başladı.
10.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8120 liradan, avro 6,4330 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8100 liradan alınan dolar, 5,8120 liradan satılıyor. 6,4310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4330 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8070 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4330 lira olmuştu.
Kaynak: AA