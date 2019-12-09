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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7810 liradan, avro 6,3950 liradan haftaya başladı.

09.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,7810 liradan, avro 6,3950 liradan haftaya başladı.


Kapalıçarşı'da 5,7790 liradan alınan dolar, 5,7810 liradan satılıyor. 6,3930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3950 lira olarak belirlendi.


Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7650 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3850 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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