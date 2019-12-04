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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7490 liradan, avro 6,3690 liradan güne başladı.

04.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,7490 liradan, avro 6,3690 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,7470 liradan alınan dolar, 5,7490 liradan satılıyor. 6,3670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3690 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7340 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3510 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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