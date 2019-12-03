Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, avro 6,3750 liradan güne başladı.
03.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, avro 6,3750 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7530 liradan alınan dolar, 5,7550 liradan satılıyor. 6,3730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3750 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7530 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3510 lira olmuştu.
Kaynak: AA