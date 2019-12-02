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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, avro 6,3430 liradan haftaya başladı.

02.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, avro 6,3430 liradan haftaya başladı.


Kapalıçarşı'da 5,7530 liradan alınan dolar, 5,7550 liradan satılıyor. 6,3410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3430 lira olarak belirlendi.


Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7510 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3230 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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