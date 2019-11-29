Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7630 liradan, avro 6,3470 liradan güne başladı.
29.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7630 liradan, avro 6,3470 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7610 liradan alınan dolar, 5,7630 liradan satılıyor. 6,3450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3470 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7680 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3540 lira olmuştu.
Kaynak: AA