Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7820 liradan, avro 6,3690 liradan güne başladı.
28.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7820 liradan, avro 6,3690 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7800 liradan alınan dolar, 5,7820 liradan satılıyor. 6,3670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3690 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3560 lira olmuştu.
Kaynak: AA