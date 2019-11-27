Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7680 liradan, avro 6,3510 liradan güne başladı.
27.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7680 liradan, avro 6,3510 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7660 liradan alınan dolar, 5,7680 liradan satılıyor. 6,3490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3510 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7440 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3330 lira olmuştu.
Kaynak: AA