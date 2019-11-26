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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7470 liradan, avro 6,3330 liradan güne başladı.

26.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,7470 liradan, avro 6,3330 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,7450 liradan alınan dolar, 5,7470 liradan satılıyor. 6,3310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3330 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7410 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3260 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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