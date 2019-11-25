Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, avro 6,3020 liradan haftaya başladı.
25.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, avro 6,3020 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7100 liradan alınan dolar, 5,7120 liradan satılıyor. 6,3000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3020 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3290 lira olmuştu.
Kaynak: AA