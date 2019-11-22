Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7020 liradan, avro 6,3110 liradan güne başladı.
22.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7020 liradan, avro 6,3110 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7000 liradan alınan dolar, 5,7020 liradan satılıyor. 6,3090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3110 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3140 lira olmuştu.
Kaynak: AA