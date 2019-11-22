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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7020 liradan, avro 6,3110 liradan güne başladı.

22.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 5,7020 liradan, avro 6,3110 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,7000 liradan alınan dolar, 5,7020 liradan satılıyor. 6,3090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3110 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3140 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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